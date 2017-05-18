خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن شابا في العشرينيات من عمره يدعى شادي تعرض مؤخرا لمحاولة قتل بشعة من طرف صديقه الذي ينتمي لعائلة ميسورة بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ

علمت " شوف تيفي" أن شابا في العشرينيات من عمره يدعى شادي تعرض مؤخرا لمحاولة قتل بشعة من طرف صديقه الذي ينتمي لعائلة ميسورة بالدار البيضاء.

و تعود تفاصيل الواقعة، عندما حمل " ولد لفشوش" مرتكب الجريمة و الذي كان في حالة غير طبيعية بسبب تناول المخدرات، (حمل) سكينا من الحجم الكبير واعتدى على صديقه بدون أي سبب بعدما نقله بسيارة والدته الفارهة من الدار البيضاء إلى إحدى الغابات نواحي العاصمة الاقتصادية.

و قد نقل الشاب الذي تعرض لجروح غائرة على مستوى الوجه و العنق، إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بينما وضعت عائلته شكاية لدى المصالح الأمنية التي اعتقلت الجاني ووضعته تحت الحراسة النظرية بتهمة محاولة القتل.

و اليوم الخميس، تفاجأت عائلة الضحية في المحكمة الابتدائية بسلا ،بالنطق بالحكم حيث أدين الجاني بـ6 أشهر نافدا و هو الحكم الذي وصفته عائلة الضحية بالغير منطقي نظرا للحالة الصحية التي يعيشها على وقعها ابنهم الوحيد.

