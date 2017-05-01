فيديو جد صادم..قبل رمضان: شوفو أشنو كتاكلو: السرديل فيه الدود..وها كيفاش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو مقزز تم تصويره أمام شاحنة معدة لنقل سمك السردين، يظهر العثور على ''الديدان'' بالقرب من الصناديق الخاصة بشحن ''السردين''.

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو مقزز تم تصويره أمام شاحنة معدة لنقل سمك السردين، يظهر العثور على "الديدان" بالقرب من الصناديق الخاصة بشحن "السردين".

وحسب ملتقط هذا الفيديو فإن الأمر يتعلق بميناء مدينة العيون، حيث قامت شاحنة بنقل كمية مهمة من سمك "السردين" إلى إحدى الشركات الخاصة بتعليبه ليصبح كما يعرف بالعامية "باط السرديل"، مشيرا إلى أن حالة السردين تكون جيدة إلا أن الشاحنات المعدة لنقله تكون ملوثة بسبب وجود الديدان نتيجة التعفنات، وهو ما قد يهدد صحة المواطنين.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث كشف العديد منهم عن قرارهم النهائي بمقاطعة منتتجات "السردين المعلب"، داعين في الوقت ذاته المصالح المكلفة بمراقبة جودة المواد الإستهلاكية بفرض مراقبة جادة ومسؤولة على مثل هذه المواد.