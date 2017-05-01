 فيديو جد صادم..قبل رمضان: شوفو أشنو كتاكلو: السرديل فيه الدود..وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الخلفي .. الحكومة حريصة على الأمن والإستقرار وتحمل المسؤولية في توفير ظروف العيش الكريم لساكنة الحسيمة | بوليتيك

الخلفي .. الحكومة حريصة على الأمن والإستقرار وتحمل المسؤولية في توفير ظروف العيش الكريم لساكنة

عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة | ثقافة و فنون

عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع

الرئيس الفرنسي ماكرون في موقف طريف رفقة كوميدي مغربي (فيديو) | منوعات

الرئيس الفرنسي ماكرون في موقف طريف رفقة كوميدي مغربي (فيديو)

شفار سرق امرأة من وسط الطاكسي‎ | حوادث و حقوق

شفار سرق امرأة من وسط الطاكسي‎

فيديو تفجير في وسط الشارع العام لفيلم ايراني كيتمثل في المحمدية.. شوفو شنو واقع ! | حوادث و حقوق

فيديو تفجير في وسط الشارع العام لفيلم ايراني كيتمثل في المحمدية.. شوفو شنو واقع !

فيديو جد صادم..قبل رمضان: شوفو أشنو كتاكلو: السرديل فيه الدود..وها كيفاش | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..قبل رمضان: شوفو أشنو كتاكلو: السرديل فيه الدود..وها كيفاش

خلافا للمتداول قوات الأمن حاضرة في إحتجاجات الحسيمة في هذه اللحظات | بوليتيك

خلافا للمتداول قوات الأمن حاضرة في إحتجاجات الحسيمة في هذه اللحظات

فيديو مرعب.. مشرمل هاز سيف ضواحي البيضاء وسط الشارع العام | حوادث و حقوق

فيديو مرعب.. مشرمل هاز سيف ضواحي البيضاء وسط الشارع العام

وحدة الوطن خط أحمر

فيديو جد صادم..قبل رمضان: شوفو أشنو كتاكلو: السرديل فيه الدود..وها كيفاش

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 18:26 فيديو جد صادم..قبل رمضان: شوفو أشنو كتاكلو: السرديل فيه الدود..وها كيفاش | حوادث و حقوق
فيديو جد صادم..قبل رمضان: شوفو أشنو كتاكلو: السرديل فيه الدود..وها كيفاش
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو مقزز تم تصويره أمام شاحنة معدة لنقل سمك السردين، يظهر العثور على ''الديدان'' بالقرب من الصناديق الخاصة بشحن ''السردين''.

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو مقزز تم تصويره أمام شاحنة معدة لنقل سمك السردين، يظهر العثور على "الديدان" بالقرب من الصناديق الخاصة بشحن "السردين".

وحسب ملتقط هذا الفيديو فإن الأمر يتعلق بميناء مدينة العيون، حيث قامت شاحنة بنقل كمية مهمة من سمك "السردين" إلى إحدى الشركات الخاصة بتعليبه ليصبح كما يعرف بالعامية "باط السرديل"، مشيرا إلى أن حالة السردين تكون جيدة إلا أن الشاحنات المعدة لنقله تكون ملوثة بسبب وجود الديدان نتيجة التعفنات، وهو ما قد يهدد صحة المواطنين.
وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث كشف العديد منهم عن قرارهم النهائي بمقاطعة منتتجات "السردين المعلب"، داعين في الوقت ذاته المصالح المكلفة بمراقبة جودة المواد الإستهلاكية بفرض مراقبة جادة ومسؤولة على مثل هذه المواد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي السردين الشركات الخاصة المواطنين السردين المعلب مواقع التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع

شفار سرق امرأة من وسط الطاكسي‎ | حوادث و حقوق

شفار سرق امرأة من وسط الطاكسي‎

فيديو تفجير في وسط الشارع العام لفيلم ايراني كيتمثل في المحمدية.. شوفو شنو واقع ! | حوادث و حقوق

فيديو تفجير في وسط الشارع العام لفيلم ايراني كيتمثل في المحمدية.. شوفو شنو واقع !

فيديو مرعب.. مشرمل هاز سيف ضواحي البيضاء وسط الشارع العام | حوادث و حقوق

فيديو مرعب.. مشرمل هاز سيف ضواحي البيضاء وسط الشارع العام

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان المغربي سعد لمجرد يتصل بأسماء لمنور بعد إطلاق سراحه وها شنو قال ليها | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

الفنان المغربي سعد لمجرد يتصل بأسماء لمنور بعد إطلاق سراحه وها شنو قال ليها

بالفيديو.. شاهد جديد مجموعة Dream Fire بعنوان Rendez-Vous | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد جديد مجموعة Dream Fire بعنوان Rendez-Vous

بالفيديو.. انزال أمني كثيف في طريقه الى الحسيمة | قنوات أخرى

بالفيديو.. انزال أمني كثيف في طريقه الى الحسيمة

طفل من سيبيريا يستعرض قدراته الخارقة! | قنوات أخرى

طفل من سيبيريا يستعرض قدراته الخارقة!

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الخلفي .. الحكومة حريصة على الأمن والإستقرار وتحمل المسؤولية في توفير ظروف العيش الكريم لساكنة الحسيمة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

الخلفي .. الحكومة حريصة على الأمن والإستقرار وتحمل المسؤولية في توفير ظروف العيش الكريم لساكنة

عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة | ثقافة و فنون

عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع

الرئيس الفرنسي ماكرون في موقف طريف رفقة كوميدي مغربي (فيديو) | منوعات

الرئيس الفرنسي ماكرون في موقف طريف رفقة كوميدي مغربي (فيديو)

﻿ ﻿
اليوم 12:55 GMT

عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.