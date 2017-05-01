خلافا للمتداول قوات الأمن حاضرة في إحتجاجات الحسيمة في هذه اللحظات ﻿

إنطلقت في هذه اللحظات الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها لجنة حراك الريف، للمطالبة بالمزيد من المشاريع التنموية والخدمات الإجتماعية.

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إنطلقت في هذه اللحظات الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها لجنة حراك الريف، للمطالبة بالمزيد من المشاريع التنموية والخدمات الإجتماعية.



وتجمع في هذه اللحظات بعض مئات من المواطنين بشكل حضاري وسلمي رافعين شعارات ذات طبيعة إقتصادية وإجتماعية محضة، تحت مراقبة القوات العمومية، بل بمساهمة رجال شرطة المرور الذين ينظمون حركة المرور.



ومباشرة بعد بداية الوقفة الاحتجاجية بإحدى الساحات العمومية بالمدينة، إتخذت بعض سيارات الشرطة والوقاية المدنية مواقع مجاورة للوقفة الإحتجاجية، حيث تراقب الوضع بحضور مسؤولين عن السلطة المحلية والأمن لمراقبة الأوضاع والسهر على حسن سير الوقفة الإحتجاجية.





