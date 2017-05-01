فيديو مرعب.. مشرمل هاز سيف ضواحي البيضاء وسط الشارع العام ﻿

نشرت صفحات فايسبوكية ظهر يومه الخميس، مقطع فيديو خطير، ظهر خلاله شاب وهو يحمل سيفا بالشارع العام، خلال تهديده لشاب آخر لأسباب تبقى مجهولة.

"شوف تيفي"

نشرت صفحات فايسبوكية ظهر يومه الخميس، مقطع فيديو خطير، ظهر خلاله شاب وهو يحمل سيفا بالشارع العام، خلال تهديده لشاب آخر لأسباب تبقى مجهولة.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت بمنطقة عين حرودة الواقعة بين مدينة الدار البيضاء والمحمدية، وقد تفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو ، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم الكبيرة لقيام هذا الشاب، الذي تم وصفه بـ "المشرمل" بالتجول وسط الشارع العام حاملا السلاح الأبيض.



