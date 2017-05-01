مجلس اليزمي للجنة حراك الحسيمة...مرحبا بالحوار ﻿

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عبر المجلس الوطني عن إستعداده وفتح أبوابه للتنسيق وللوساطة بين الحراك ممثلا في لجنته التي عبرت عن رغبتها في الحوار، والسلطات العمومية في أي مكان يقترحونه.
وأعلنت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في بلاغ لها تحت عنوان "إعلان للتدخل للوساطة"ـ أنه بعد متابعتها للوضع المتأزم في الحسيمة والذي لم تنجح فيه المحاولات للوصول إلى حل، والذي يبدأ بتفعيل سياسة التنمية الإجتماعية والإقتصادية الشاملة للمنطقة، والمبنية على الحوار، هذا الوضع الذي ينذر بالأسوأ في ظروف لازال التراجع عنها والإحتكام للعقل والتبصر والخروج من النفق متاحا ولكون المرحلة إمتحان عسير للجميع.
هذا، وسبق أن أعلن الحراك ممثلا في لجنته "الإعلام والتواصل" في بلاغه المؤرخ في 15 ماي 2017، عن رغبته الحوار في حالة تلقي دعوة رسمية لذلك.
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