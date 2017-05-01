هاذ شي بزاف: شوفو الحكرة..شفار كيضرب تلميذة بالسلاح الأبيض ضواحي أكادير+فيديو ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية مغربية متتبعة للأنشطة الإجرامية التي يقوم بها خارجون عن القانون، قبل قليل من يومه الخميس، مقطع فيديو صادم، يظهر لصا متلبسا باعتراض سبيل تلميذ تحت التهديد بالسلاح الأبيض من أجل

"شوف تيفي"

نشرت صفحة فايسبوكية مغربية متتبعة للأنشطة الإجرامية التي يقوم بها خارجون عن القانون، قبل قليل من يومه الخميس، مقطع فيديو صادم، يظهر لصا متلبسا باعتراض سبيل تلميذ تحت التهديد بالسلاح الأبيض من أجل سرقة ما بحوزته.

وحسب هذه الصفحة فإن فصول الفيديو الصادم، وقعت بمدينة الدشيرة الجهادية ضواحي أكادير وبالظبط قرب معمل الفانتازيا، حيث قام اللص باعتراض سبيل التلميذ ووجه له مجموعة من الضربات على مستوى الوجه بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يقوم بسرقة الضحية.

وطالب النشطاء جميع المغاربة بنشر الفيديو وتداوله من أجل التعرف على هوية "اللص" حتى يتم إعتقاله لكي ينال العقاب، ويقضي الفترة المقبلة وراء السجن.