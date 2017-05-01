رسميا...الحكومة تناقش تحويل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وزارة ﻿

ناقش المجلس الحكومي الذي انعقد صبيحة اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، مشروع قانون رقم 15-76 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.





بوليتيك

شوف تيفي



ناقش المجلس الحكومي الذي انعقد صبيحة اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، مشروع قانون رقم 15-76 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.



ويأتي المشروع القانوني الجديد تزامنا والأخبار المتداولة عن الإستعدادات الجارية لتحويل مكاتب وإدارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مقر واحد في أفق تأسيس وزارة خاصة تحت رئاسة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بالقطاع.



وناقش المجلس الحكومي كذلك، مشروع قانون جديد يتعلق بمؤسسة الوسيط وكذا عدة إتفاقات دولية خاصة الموقعة بين المغرب والصين الشعبية، في المجال العسكري والجنائي.





