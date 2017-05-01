بالفيديو:شوفو أشنو وقع اليوم فالصباح بجانب البرلمان ﻿

شوف تيفي:
كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"،تعرضت صباح يومه الخميس، شرطية كان تُؤمن حركة المرور للإغماء بشارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان بالرباط.
و قد تجمهر عدد من المواطنين حول الشرطية التي أغمي عليها نتيجة الإرهاق.
و في غياب تام لسيارات الإسعاف، نقل زميل الشرطية في العمل المصابة إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات اللازمة ليتبين بعد ذلك أن إصابتها جاءت نتيجة إرهاق العمل.
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