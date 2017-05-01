بالفيديو:شوفو أشنو وقع اليوم فالصباح بجانب البرلمان ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،تعرضت صباح يومه الخميس، شرطية كان تُؤمن حركة المرور للإغماء بشارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان بالرباط.

شوف تيفي:



كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"،تعرضت صباح يومه الخميس، شرطية كان تُؤمن حركة المرور للإغماء بشارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان بالرباط.

و قد تجمهر عدد من المواطنين حول الشرطية التي أغمي عليها نتيجة الإرهاق.

و في غياب تام لسيارات الإسعاف، نقل زميل الشرطية في العمل المصابة إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات اللازمة ليتبين بعد ذلك أن إصابتها جاءت نتيجة إرهاق العمل.



