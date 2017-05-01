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بالفيديو:شوفو أشنو وقع اليوم فالصباح بجانب البرلمان

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 17:50 بالفيديو:شوفو أشنو وقع اليوم فالصباح بجانب البرلمان | مجتمع
بالفيديو:شوفو أشنو وقع اليوم فالصباح بجانب البرلمان
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،تعرضت صباح يومه الخميس، شرطية كان تُؤمن حركة المرور للإغماء بشارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان بالرباط.

شوف تيفي:


كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"،تعرضت صباح يومه الخميس، شرطية كان تُؤمن حركة المرور للإغماء بشارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان بالرباط.

و قد تجمهر عدد من المواطنين حول الشرطية التي أغمي عليها نتيجة الإرهاق.

و في غياب تام لسيارات الإسعاف، نقل زميل الشرطية في العمل المصابة إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات اللازمة ليتبين بعد ذلك أن إصابتها جاءت نتيجة إرهاق العمل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب برلماان شرطية

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