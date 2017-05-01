بعد ولد الدرهم: هذا هو مصير ''بنت الفشوش'' التي تسببت في مقتل شابين بمدينة آسفي ﻿

في تطور ملف حادثة السير المميتة، التي شهدتها آسفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت السلطات الأمنية باعتقال الطالبة ''بنت الفشوش''، التي تسببت في مصرع شابين بعد أن دهستهما بسيارة في ملكية والدها.

''شوف تيفي''



في تطور ملف حادثة السير المميتة، التي شهدتها آسفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت السلطات الأمنية باعتقال الطالبة ''بنت الفشوش''، التي تسببت في مصرع شابين بعد أن دهستهما بسيارة في ملكية والدها.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الخميس، فقد تلقت عائلة الضحيتين والرأي العام المحلي، خبر الاعتقال بالرضى، وكان عدم اعتقال سائقة السيارة فور مصرع الضحية الأول قد تسبب في احتقان كبير لدى عائلتي الضحيتين، وطرح عددا كبيرا من الأسئلة لدى المتتبعين بسبب عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحوادث.

وكانت الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، قد تسببت في مصرع الشاب ''ع.ق'' على الفور، فيما نقل زميله إلى العناية المكزة بمستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات قبل أن يخطفه الموت.



