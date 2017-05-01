عاجل وبالفيديو..عملية دهس تهز أمريكا..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
شهد رصيف المارة في تايمز سكوير وسط نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل من يومه الخميس، عملية دهس ما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص.
وحسب موقع "سكاي نيوز" فإن سيارة تسير بسرعة جنونية، قامت بدهس المارة،ما تسبب في إصابة عشرة أشخاص بجروح.
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