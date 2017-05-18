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نستليه المغرب تنظم موسما لفائدة ساكنة بني ملال وتُحسسهم بفائدة منتوجاتها في حياتهم اليومية

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 17:14 نستليه المغرب تنظم موسما لفائدة ساكنة بني ملال وتُحسسهم بفائدة منتوجاتها في حياتهم اليومية | اقتصاد
نستليه المغرب تنظم موسما لفائدة ساكنة بني ملال وتُحسسهم بفائدة منتوجاتها في حياتهم اليومية
استضافت ساحة المسيرة بمركز مدينة بني ملال، الأسبوع المنصرم حدثا كبيرا نظمته نستليه المغرب، من أجل تحسين جودة الحياة والمساهمة في مستقبل أكثر صحة لفائدة ساكنة المدينة، جاء ذلك ضمن فعاليات موسم

شوف تيفي

استضافت ساحة المسيرة بمركز مدينة بني ملال، الأسبوع المنصرم حدثا كبيرا نظمته نستليه المغرب، من أجل تحسين جودة الحياة والمساهمة في مستقبل أكثر صحة لفائدة ساكنة المدينة، جاء ذلك ضمن فعاليات موسم نستليه.

وحسب بلاغ من شركة نستليه المغرب، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن هذا الحدث ضم برنامجا متنوعا يتمثل في الألعاب التربوية، ونصائح من أجل اتباع نظام غذائي صحي وفوائد منتجات العلامة التجارية في تحسين نوعية الحياة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحفل الكبير شاركت فيه جميع منتجات نستليه المغرب، من أجل إدخال الفرحة في قلوب عدد كبير من الملاليين الذين لم يأتوا فرادى بل كأسر وعائلات ويتعلق الأمر بنسكافي، سيريلاك، نيدوي1بلوس ونيدو، ماجي، نسكويك وليون.

وتذوقت ساكنة بني ملال خلال هذا اللقاء، جميع منتجات نستليه ورقصت على أهازيج نغمات نشيد الموسم، كما أن صغارا وكبارا كانوا على موعد مع بعض الأنشطة لتحسيسهم حول أهمية التوازن الغذائي، كما تم تخصيص فضاء مع أخصائيين في التغذية لتوعية الزوار حول الجوانب الصحية لمنتجات نستليه، إضافة إلى ألعاب ترفيهية لفائدة الأطفال الصغار.

هذا ومن خلال هذه الأنشطة، تسعى نستليه المغرب إلى تسليط الضوء على بعدها الاجتماعي ومشاركتها وتضامنها مع الساكنة، من خلال تقديم منتجات أكثر صحة وتحسين جودة الأفراد باستمرار وفي الوقت نفسه تعزيز الاستهلاك المستدام وحماية الموارد للأجيال القادمة.


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