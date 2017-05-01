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خطير بالفيديو.. لحظة إعتقال الشرطة لشاب بعد محاولته الهرب واستعمال سلاح أبيض

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 17:03 خطير بالفيديو.. لحظة إعتقال الشرطة لشاب بعد محاولته الهرب واستعمال سلاح أبيض | حوادث و حقوق
خطير بالفيديو.. لحظة إعتقال الشرطة لشاب بعد محاولته الهرب واستعمال سلاح أبيض
خطير بالفيديو.. لحظة إعتقال الشرطة لشاب بعد محاولته الهرب واستعمال سلاح أبيض

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خطير بالفيديو.. لحظة إعتقال الشرطة لشاب بعد محاولته الهرب واستعمال سلاح أبيض

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