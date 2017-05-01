عاجل:الأميرة للا سلمى تحل بوجدة ﻿

أشرفت الأميرة للا سلمى، رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، اليوم الخميس بوجدة، على وضع الحجر الأساس لبناء المركز الجهوي للأنكولوجيا.

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أشرفت الأميرة للا سلمى، رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، اليوم الخميس بوجدة، على وضع الحجر الأساس لبناء المركز الجهوي للأنكولوجيا.







