يا ربي السلامة..بسبب علاقة جنسية..متطرفون إسلاميون رجمو زوجين حتى الموت..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

كشفت وسائل إعلام موريتانية، يومه الخميس، عن مقتل رجل وامرأة رجما في منطقة كيدال في أقصى شمال شرق مالي، على يد من وصفتهم بمتطرفين “إسلاميين” اعتبروهما مخالفين للشريعة، نظرا لعيشهما معا دون عقد

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام موريتانية، يومه الخميس، عن مقتل رجل وامرأة رجما في منطقة كيدال في أقصى شمال شرق مالي، على يد من وصفتهم بمتطرفين “إسلاميين” اعتبروهما مخالفين للشريعة، نظرا لعيشهما معا دون عقد زواج وإقامة علاقة جنسية، وقد وقعت عملية الرجم بالضبط في بلدة تاغليت.

فحسب موقع "موريتانيا اليوم" فإن الزوجين، تم إيقافهما من قبل إسلاميين اتهموهما بانتهاك الشريعة الإسلامية وأنه يجب رجمهما، ليقوموا بحفر حفرتين وضعوا فيهما الرجل والمراة اللذين كانا يعيشان معا دون عقد زواج، وتم رجمهما حتى الموت.

وأوضح الموقع الموريتاني أن أربعة أشخاص رموهما بالحجارة حتى الموت، مشيرا إلى أنه تعذر معرفة هوية هؤلاء الإسلاميين أو المجموعة التي ينتمون إليها.



