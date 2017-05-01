90,5 مليار درهم من المداخيل المحصلة و500 مليون درهم من البضائع المحجوزة من طرف مصالح الجمارك ﻿

أسفرت عمليات المراقبة، القائمة على انتقائية وتحليل المخاطر، التي قامت بها مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة في 2016 عن نتائج إيجابية، من خلال المداخيل المحصلة، التي بلغت 90,5 مليار درهم والبضائع

"شوف تيفي"+"و م ع"

أسفرت عمليات المراقبة، القائمة على انتقائية وتحليل المخاطر، التي قامت بها مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة في 2016 عن نتائج إيجابية، من خلال المداخيل المحصلة، التي بلغت 90,5 مليار درهم والبضائع المحجوزة، التي بلغت قيمتها 500 مليون درهم.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير أنشطتها لسنة 2016، أن عمليات المراقبة الميدانية مكنت من تحقيق نتائج مميزة، خاصة المراقبة التي تقوم بها الإدارة في مجال المراجعة بالنسبة لأزيد من 10,2 مليار درهم من القيم المصرح بها، مما حقق عائدا إضافيا بقيمة 2,7 مليار درهم، وحجز أزيد من 2,25 مليون من البضائع المزورة، و12,5 مليون وحدة من السجائر، و53 طنا من المخدرات و19 طنا من الأكياس البلاستيكية.

وأشار التقرير أيضا إلى معالجة ما لا يقل عن مليون من التصريحات في 2016، السنة التي تميزت أيضا بتعشير حوالي 155 ألف سيارة سياحية.

وأضاف أن توسيع عمل المراقبة يهم تدبير النزاعات وتحصيل الديون العمومية حقق أيضا قفزة نوعية بعد إرساء لبنة جديدة في نظام بدر الذي يسمح بالتكفل الكلي بمسار ملفات المنازعات منذ تسجيلها وحتى الانتهاء من تسويتها.

وتجسد تعزيز قدرات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي يحتل مكانة مركزية ضمن الأولويات، في عدة جوانب أولها تعزيز صفوفها بحوالي 400 موظف، والولوج لمسؤوليات جديدة بالنسبة ل137 من موظفيها وإنجاز أزيد من 52 ألف يوم تكوين.

من جهة أخرى، عززت الجمارك إشعاعها الدولي من خلال الدور الهام، الذي تقوم به داخل المنظمة العالمية للجمارك، وأيضا من خلال مواكبتها للعديد من إدارات الجمارك الإفريقية.



