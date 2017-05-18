عاجل و بالصور..الروينة و الناس سْخفانين في افتتاح المحل التجاري Tatiبابن تاشفين فكازا و ها شنو وقع ﻿

شوف تيفي:
عاينت "شوف تيفي" صباح يومه الخميس، حالة من الفوضى أحدثها بعض المواطنين ممن توافدوا على المحل التجاري Tati خلال حفل افتتاحه وذلك بسبب العروض المقدمة.
وقد دخل المتسوقون في نقاش و جدال مع بعضهم، في تسابق حول الهدايا و العروض الذي قدمها المحل التجاري خلال افتتاحه بمركز ابن تاشفين بالدار البيضاء.
و حسب الصور المرفقة ،أصيبت بعض النساء بالإغماء داخل المحل الجديد.
وهذا و قد حضرت العارضة و الممثلة المغربي ليلى الحديوي افتتاح محل Tati المحل التجاري الثاني من نوعه بالدار البيضاء.
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