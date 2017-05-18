عاجل..انفجار يهز الجزائر+صور ﻿

هز انفجار قبل قليل من يومه الخميس، كلية الآداب بجامعة مولود معمري بحسناوة بتيزي وزو بالجزائر، ما خلف تعرض حوالي 23 طالبا للاختناق بعد استنشاقهم رغوة جهاز إطفاء الحريق.

"شوف تيفي"

هز انفجار قبل قليل من يومه الخميس، كلية الآداب بجامعة مولود معمري بحسناوة بتيزي وزو بالجزائر، ما خلف تعرض حوالي 23 طالبا للاختناق بعد استنشاقهم رغوة جهاز إطفاء الحريق.

وحسب موقع "البلاد.نت" فإن الحادث نجم عن انفجار 3 أجهزة مخصصة لإطفاء الحرائق، بالطابق الثاني من كلية الآداب بحسناوة. وقد نقل أعوان الحماية المدنية إلى مكان الحادث فور إشعارهم بالأمر، بينما تم نقل المصابين جميعا إلى المستشفى.