وزيرة الثقافة الإسرائيلية تثير غضب العرب والفلسطينيين في مهرجان كان السينمائي بفرنسا+صور ﻿

في خطوة مثيرة للجدل، شاركت ميري ريغف، وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، في مهرجان ''كان'' السينمائي بفرنسا أمس الأربعاء، مرتدية فستانا وصفه العرب بمواقع التواصل الاجتماعي بالإهانة للعرب عامة

"شوف تيفي":

في خطوة مثيرة للجدل، شاركت ميري ريغف، وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، في مهرجان "كان" السينمائي بفرنسا أمس الأربعاء، مرتدية فستانا وصفه العرب بمواقع التواصل الاجتماعي بالإهانة للعرب عامة والفلسطينيين خاصة.

وحسب الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت الوزيرة الإسرائلية في المهرجان السنيمائي وهي ترتدي رسما للقدس الشريف، ما أثار حفيظة واستياء النشطاء العرب.

وعلاقة بالموضوع، فإن وكالة "سبوتنيك الروسية" قالت نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوزيرة ميري ارتدت هذا الثوب، احتفالا بمرور 50 عاما على احتلال القدس، وهو ما يطلق عليه الإسرائليون "يوم توحيد القدس"، والذي سيتم الاحتفال به الأسبوع المقبل.