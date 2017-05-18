أمن أكادير يحجز عشرة أطنان من ''الحشيش'' و40 غراما من ''الكوكايين'' و8 ملايين درهم من المخالفات الطرقية ﻿

أكد والي أمن أكادير في كلمته قبل قليل من يومه الخميس، أن مصالح الأمن بالولاية تمكنت خلال السنة الماضية والأشهر الأربعة من السنة الجارية، من معالجة 18.199 قضية، من بينها 5842 قضية ماسة بسلامة الأشخاص

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أكد والي أمن أكادير في كلمته قبل قليل من يومه الخميس، أن مصالح الأمن بالولاية تمكنت خلال السنة الماضية والأشهر الأربعة من السنة الجارية، من معالجة 18.199 قضية، من بينها 5842 قضية ماسة بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، قدم بموجبها 18.422 شخصا أمام العدالة.

وفي إطار الجهود المبذولة لمحاربة آفة المخدرات، أشار المسؤول الأمني أن مصالح الأمن تمكنت خلال نفس الفترة من إنجاز 2466 مسطرة قضائية، أسفرت عن إيقاف 2866 مروجا للمخدرات، كما تم حجز أكثر من 10 أطنان من مخدر الشيرا، و 5033 قرصا مخدرا وحوالي 40 غراما من مخدر الكوكايين.



وفي مجال السلامة الطرقية، أوضح ذات المسؤول أن ولاية الأمن تحرص على تبني مقاربة تتوخى التحسيس بمخاطر السير وإشاعة ثقافة التربية الطرقية، من خلال تغليب جانب التوعية على خيار الزجر، حماية لمستعملي الطريق من السلوكات المتهورة لبعض السائقين، التي تشكل خطرا على المجتمع، قامت المصالح الأمنية المكلفة بتنظيم السير، خلال سنة 2016، بتسجيل 62.750 مخالفة وسحب 18.291رخصةَ سياقةٍ، كما تم استخلاص سبعة ملايين ومائتان وعشرون ألف درهم (7.220.000 ) كغرامات جزافية.

وترسيخا لنهج التواصل والانفتاح على مختلف الفعاليات المجتمعية، كشف والي الأمن أنه تم عقد 1338 لقاء تشاوريا سنة 2016، همّ جمعيات من مختلف الأطياف، خاصة الاجتماعية منها والسكنية لارتباطها الوثيق بانشغالات وانتظارات المواطنين. كما تساهم مصالح ولاية الأمن في مختلف الندوات الفكرية التي تناقش القضايا المجتمعية الراهنة كالعنف الرياضي، الشباب، مشاكل التعليم، الجريمة الإلكترونية وغيرها، بالإضافة إلى تفاعلها الإيجابي مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها باعتبارها منابر تعكس اهتمامات المجتمع، حيث تم تعيين خلية ولائية للتواصل مهمتها مد وسائل الإعلام، بشكل مستمر، بكل ما يتعلق بالأنشطة الأمنية وكذا تصحيح بعض المغالطات التي يتم الترويج لها في بعض الأحيان دون سند.

وفي مجال الأوراش التحديثية التي دشنتها المديرية العامة للأمن الوطني، تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 والذي كرس الطابع الحقوقي للمملكة المغربية، أبرز والي الامن الاهمية الكبرى التي أضحى موضوع حقوق الانسان يحظى بها من لدن المديرية العامة للأمن الوطني سواء في شقه الاكاديمي والتكويني، أو في مجال الممارسة اليومية لمصالح الأمن، حيث أصبحت منظومة حقوق الانسان منهاج عمل يومي لدى كافة المكونات الأمنية وأسلوب عمل لا رجعة فيه.