 صادم..مغربيات من بينهن قاصرات يمارسن الدعارة في صالونات للتدليك مقابل 400 درهم في الإمارات..ودايرات الشوهة في دبي.+تفاصيل مثيرة ﻿
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صادم..مغربيات من بينهن قاصرات يمارسن الدعارة في صالونات للتدليك مقابل 400 درهم في الإمارات..ودايرات الشوهة في دبي.+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 15:10 صادم..مغربيات من بينهن قاصرات يمارسن الدعارة في صالونات للتدليك مقابل 400 درهم في الإمارات..ودايرات الشوهة في دبي.+تفاصيل مثيرة | مجتمع
صادم..مغربيات من بينهن قاصرات يمارسن الدعارة في صالونات للتدليك مقابل 400 درهم في الإمارات..ودايرات الشوهة في دبي.+تفاصيل مثيرة
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات جد صادمة بخصوص حياة مغربيات في الإمارات العربية المتحدة، كشف عنها مغربي مقيم بدبي مؤكدا أن عددا كبيرا من المغربيات يعملن في مجال الدعارة، وخاصة منهن العاملات في صالونات

"شوف تيفي" :

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات جد صادمة بخصوص حياة مغربيات في الإمارات العربية المتحدة، كشف عنها مغربي مقيم بدبي مؤكدا أن عددا كبيرا من المغربيات يعملن في مجال الدعارة، وخاصة منهن العاملات في صالونات التدليك.

وأكد هذا المغربي أن المغربيات العاملات في صالونات التدليك، يحصلن على مبلغ 200 درهم إماراتية أي حوالي 480 درهم مغربية مقابل ممارستهن الجنس مع زبناء من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن المصيبة الكبرى هو وجود مغربيات قاصرات بهاته الصالونات التي تحولت إلى أوكار للدعارة.
واستغل ذات المتحدث الفرصة للكشف عن الحياة اليومية لبعض المغربيات الغارقات في عالم الجنس والدعارة بالإمارات وخاصة بإمارة دبي، إذ أكد أن هذه الأخيرة تضم منطقة تدعى "أبو هيب"، تتواجد بها العشرات من المغربيات وخاصة بمقاهي الشيشة، التي تتحول بوجودهن إلى قبلة للراغبين في المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقال نفس المتحدث إن ما تقمن به "بنات الليل"، شوه سمعة المغرب والمغاربة الشرفاء الذين أصبحوا محط سخرية الإماراتيين وأيضا المقيمين بها، حيث أصبح الجميع يربط اسم البلد بالدعارة والجنس والشعوذة، داعيا في الوقت ذاته السلطات المغربية بفرض مراقبة جدية على المغربيات المسافرات إلى الإمارات، وذلك بالتعرف على وجهتن وطبيعة العمل الراغبات في العمل به.

وختم المغربي الذي كاد أن يذرف الدموع حزنا على سمعة وطنه كلامه بمطالبة السفارة المغربية بالإمارات بالتدخل الفوري والعاجل، وإيجاد حلول بديلة لإصلاح ما تسببت فيه بعض المغربيات، من خلال اتخاذ بعض الإجراءات كمنع سفر القاصرات.

‫شوف تيفي

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