 بالصور..أمن أكادير تخلد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ﻿
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بالصور..أمن أكادير تخلد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 15:03 بالصور..أمن أكادير تخلد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني | بوليتيك
بالصور..أمن أكادير تخلد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني
خلدت أسرة الأمن الوطني بولاية أمن أكادير، اليوم الخميس 18 ماي، الذكرى الـــ61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تصادف 16 ماي من كل سنة، بحضور أعضاء السلك القضائي والضباط السامون

شوف تيفي

  خلدت أسرة الأمن الوطني بولاية أمن أكادير، اليوم الخميس 18 ماي، الذكرى الـــ61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تصادف 16 ماي من كل سنة، بحضور أعضاء السلك القضائي والضباط السامون بمختلف الهيئات العسكرية  والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أطر وموظفي الأمن الوطني الممارسون منهم  والمتقاعدون.

 وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد والي الأمن لجهة سوس ماسة  "محمد زويتر" أن ولاية أمن أكادير اعتمدت استراتيجية مبنية على تحديث المرفق الأمني من خلال العناية بحسن استقبال المرتَفِقين بالإدارات الأمنية والإسراع في معالجة ملفاتهم، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في مجال تخليق الادارة.

 وفي مجال محاربة الجريمة، أكد والي الأمن أن مصالح الامن المحلية تبنت مقاربة تعتمد على الاستباقية في التصدي لكافة أشكال الجريمة، خاصة الماسة بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، وذلك عبر التواجد الميداني الفعال بالشارع العام، سواء من جانب مصالح الأمن العمومي أوالشرطة القضائية، انسجاما مع مبدأ "شرطة القرب" القائمة على التصدي لكافة المظاهر الماسة بالأمن العام، كما سطر ذلك السيد المدير العام للأمن الوطني.

 

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