بتعليمات ملكية: الجنرال دو ديفيزيون المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل بالرباط جنرال الجيش قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا ﻿

بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو ديفيزيون، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس على مستوى القيادة العامة للقوات

"شوف تيفي"+"و م ع"

بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو ديفيزيون، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، جنرال الجيش، توماس ولدهاوسر، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الذي يقوم بزيارة للمملكة من 17 إلى 19 ماي الجاري على رأس وفد عسكري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات بين المسؤولين، التي جرت بحضور القائم بالأعمال وملحق الدفاع لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، مكنت من بحث مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي بين البلدين، وكذا آفاق تطويره.

و يضيف البلاغ - إلى أن التعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية يشمل بالأساس التكوين والتداريب المشتركة وزيارات الإطلاع، فضلا عن تبادل التجارب والخبرة، بهدف تحسين العمل المشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية.

وتعتبر (أفريكوم) قيادة موحدة لإفريقيا، أنشئت من قبل وزارة الدفاع الأمريكية سنة 2007 ، ودخلت حيز الخدمة سنة 2008. وهي الهيئة المكلفة بتنسيق الأنشطة العسكرية والأمنية للولايات المتحدة الأمريكية في القارة الإفريقية.