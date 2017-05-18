بالصور..اللباس الجديد للدراجين المكلفين بالخفر الملكي ﻿

بعد 5 أشهر على تغيير الزي النظامي لرجال الشرطة، جاء الدور على موظفي الأمن الملكي التابعين للإدارة العامة، حيث ظهرت كوكبات الدراجين المكلفين بالخفر الملكي، ب «لوك جيد»، عشية الثلاثاء الماضي.

شوف تيفي



بعد 5 أشهر على تغيير الزي النظامي لرجال الشرطة، جاء الدور على موظفي الأمن الملكي التابعين للإدارة العامة، حيث ظهرت كوكبات الدراجين المكلفين بالخفر الملكي، ب «لوك جيد»، عشية الثلاثاء الماضي.



وتتوفر في الزي الجديد للدراجين المكلفين بتأمين الموكب الملكي التابعين للشرطة، حيث يتوفر الزي الجديد على ثلاثة خصائص أمان، إلى جانب مزايا أخرى تلائم خصوصية وطبيعة المهمات المسنودة لهذه الفئة من الموظفين تتجاوب مع الوضعيات التي يشتغلون فيها، بالإضافة إلى توفرها لعناصر تشخيصية على غرار تلك المتوفرة في الزي الجديد لموظفي الأمن الوطني.



وجاء الزي الجديد لكوكبة دراجات الخفر الملكي، الذي أبهر الحاضرين بجماليته ورونقه، خلال الاستعراضات التي قدمت في الاحتفال بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، الذي احضتنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يوم الثلاثاء الماضي بحضور شخصيات ومسؤولين كبار يتقدمهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ومديرين مركزيين بالمديرية ومراقبة التراب الوطني.