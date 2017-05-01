 بالفيديو:بعدما عنف والدته ..الحكم على الملياردير صاحب أشهر مركب سياحي بالمغرب بخمس سنوات سجنا نافذا ﻿
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بالفيديو:بعدما عنف والدته ..الحكم على الملياردير صاحب أشهر مركب سياحي بالمغرب بخمس سنوات سجنا نافذا

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 14:44 بالفيديو:بعدما عنف والدته ..الحكم على الملياردير صاحب أشهر مركب سياحي بالمغرب بخمس سنوات سجنا نافذا | حوادث و حقوق
بالفيديو:بعدما عنف والدته ..الحكم على الملياردير صاحب أشهر مركب سياحي بالمغرب بخمس سنوات سجنا نافذا
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر خاصة ، أن محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قضت بالحكم على (هشام،ص) صاحب أشهر مركب سياحي بالمغرب بالسجن خمس سنوات سجنا نافذا .

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر خاصة ، أن محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قضت بالحكم على (هشام،ص) صاحب أشهر مركب سياحي بالمغرب بالسجن خمس سنوات سجنا نافذا .

و جاء الحكم على صاحب " تايتي بلاج " بتهمة العنف الخطير ضد الأصول و الاحتجاز في حق والدته حسب ما صرحت به سابقا في فيديو نشرته "شوف تيفي".

وحسب ذات المصادر، فقد تم اعتقال المتهم من داخل المحكمة بعدما كان يتابع في حالة سراح.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملياردير خمس سنوات سجنا نافدا

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