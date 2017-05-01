بالفيديو:بعدما عنف والدته ..الحكم على الملياردير صاحب أشهر مركب سياحي بالمغرب بخمس سنوات سجنا نافذا ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" من مصادر خاصة ، أن محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قضت بالحكم على (هشام،ص) صاحب أشهر مركب سياحي بالمغرب بالسجن خمس سنوات سجنا نافذا .
و جاء الحكم على صاحب " تايتي بلاج " بتهمة العنف الخطير ضد الأصول و الاحتجاز في حق والدته حسب ما صرحت به سابقا في فيديو نشرته "شوف تيفي".
وحسب ذات المصادر، فقد تم اعتقال المتهم من داخل المحكمة بعدما كان يتابع في حالة سراح.
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