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بالفيديو...العثماني يطالب الوزراء بالحضور للبرلمان ويحذرهم من تقديم الوعود

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 14:22 بالفيديو...العثماني يطالب الوزراء بالحضور للبرلمان ويحذرهم من تقديم الوعود | بوليتيك
بالفيديو...العثماني يطالب الوزراء بالحضور للبرلمان ويحذرهم من تقديم الوعود
طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال إجتماع مجلس الحكومة المنعقد في هذه اللحظات بمقر رئاسة الحكومة، جميع الوزراء بضرورة الحضور للبرلمان للإجابة على أسئلة النواب والتفاعل معهم.

شوف تيفي

طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال إجتماع مجلس الحكومة المنعقد في هذه اللحظات بمقر رئاسة الحكومة، جميع الوزراء بضرورة الحضور للبرلمان للإجابة على أسئلة النواب والتفاعل معهم.

ونبه العثماني وزرائه بضرورة العمل على المساهمة في تسريع البرلمان لعمله، داعيا في الآن نفسه وزرائه بضرورة الحذر من تقديم وعود داخل اللجن البرلمانية أثناء عرض ومناقشة مقترحات مشاريع القوانين.

ودعا العثماني في الإجتماع الحكومي، الوزراء إلى التسريع في مساعدة البرلمان على الموافقة على المشاريع ذات الطبيعة الإجتماعية خاصة في التعليم والصحة.

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