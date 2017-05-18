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عاجل وبالصور: عكس ما تم الترويج له..حركة عادية في الحسمية والمناطق المحيطة بها

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 14:06 عاجل وبالصور: عكس ما تم الترويج له..حركة عادية في الحسمية والمناطق المحيطة بها | بوليتيك
عاجل وبالصور: عكس ما تم الترويج له..حركة عادية في الحسمية والمناطق المحيطة بها
تعيش مدينة الحسيمة في هذه الأثناء على وقع حركة عادية، خلافا لما يتم الترويج له من قبل الزفزافي وشلته... فالمقاهي والمركبات التجارية والمحلات في مختلف المناطق بالحسيمة أو إيمزورن وغيرها مفتوحة أمام

"شوف تيفي":

تعيش مدينة الحسيمة في هذه الأثناء على وقع حركة عادية، خلافا لما يتم الترويج له من قبل الزفزافي وشلته... فالمقاهي والمركبات التجارية والمحلات في مختلف المناطق بالحسيمة أو إيمزورن وغيرها مفتوحة أمام العموم، حسب ما أكده موفد "شوف تيفي" من عين المكان.

أما الصور المروجة فقد اختارها المحتجون بعناية فائقة حيث استغلوا الفترة بين صلاة الظهر والعصر لتسريبها، وهي الفترة التي تكون أغلب المحلات التجارية مقفلة، للترويج أن أصحاب هذه المحلات مضربون ويناصرون حراك الريف الذي يسير بلا بوصلة مع ثلة من الأشخاص تحركهم أيادي خارجية لأغراض سياسية محضة، تسعى لضرب لحمة الإجماع الوطني حول الثوابت والقيم المشتركة. وأكد موفدنا أن أصحاب المحلات التجارية والمقاهي في الحسيمة لا يسايرون مطالب مثيري الفتنة الغامضة ولا ولاءاتهم المبهمة، ولن يشاركوا في مسيرة اليوم بل هم منذ بداية الاحتجاجات يشتكون من الفوضى العارمة التي تعم المدينة، مما أدى إلى تدني الرواج التجاري، وأعلنوا مخاوفهم من ضياع موسم الصيف لهذه السنة، وهو الفصل التي تنتعش خلالها مداخيلهم المالية...

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحسيمة إغلاق المحلات احتجاجات حرمة عادية

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