صادم.. مريض بالسرطان ينتحر بتارجيست ضواحي الحسيمة +تفاصيل جد مؤلمة ﻿

اهتزت جماعة بني بشير التابعة لدائرة منطقة تارجيست ضواحي الحسمية، يومه الخميس، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على الانتحار شنقا.

"شوف تيفي"

اهتزت جماعة بني بشير التابعة لدائرة منطقة تارجيست ضواحي الحسمية، يومه الخميس، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على الانتحار شنقا.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك كان يعاني من مرض السرطان، وقد دخل أخيرا في أزمة نفسية حادة بسبب هذا المرض، ليقوم بالانتحار شنقا بالقرب من منزل أسرته.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي عاينت جثة الهالك، وفتحت تحقيقا في الموضوع، قبل أن يتم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.