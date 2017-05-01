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بالفيديو..شفار طاح بين يد صحاب شرع اليد في حي البرنوصي بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 13:57 بالفيديو..شفار طاح بين يد صحاب شرع اليد في حي البرنوصي بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
بالفيديو..شفار طاح بين يد صحاب شرع اليد في حي البرنوصي بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة تعرض لص للضرب المبرح على يد مواطنين، ضبطوه متلبسا بمحاولة سرقة فتاة بالشارع العام.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة تعرض لص للضرب المبرح على يد مواطنين، ضبطوه متلبسا بمحاولة سرقة فتاة بالشارع العام.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، جرت أخيرا، بحي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، حيث قام لص في عقده الثاني باعتراض سبيل فتاة ترتدي النقاب في محاولة منه لسرقة حقيبتها، قبل أن تتم محاصرته من طرف مواطنين، انهالوا عليه بالضرب المبرح.

تجدر الإشارة إلى أن حادثا مشابها، وقع قبل ثلاثة أيام بمدينة طنجة، إلا أن نهايته كانت بشعة، عقب تعرض اللص للطعن على يد مواطن ما تسبب في وفاته بمستشفى محمد الخامس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي البرنوصي فتاة الدار البيضاء الحقيبة

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