الإعلام الجزائري يهاجم ''إمانويل ماكرون'' و ''المغرب'' بعد سحب ترشيح جزائرية من الإنتخابات التشريعية ﻿

إتهم الإعلام الجزائري المقرب من دوائر القرار، المغرب بالتسبب في سحب ترشح فرنسية من أصول جزائرية عن الدائرة التاسعة للفرنسيين المقيمين بالخارج، للتشريعيات المقبلة بحجة مساندتها للأطروحة

شوف تيفي:

إتهم الإعلام الجزائري المقرب من دوائر القرار، المغرب بالتسبب في سحب ترشح فرنسية من أصول جزائرية عن الدائرة التاسعة للفرنسيين المقيمين بالخارج، للتشريعيات المقبلة بحجة مساندتها للأطروحة الإنفصالية لجبهة البوليساريو.



وإعتبرت "جريدة الخبر" الجزائرية، أن الرئيس "إمانويل ماكرون" خضع للوبي خارجي لإقصاء المرشحة المذكورة، وهو ما يتنافى مع وعود الرئيس الفرنسي أنه سيغير الحياة السياسية الفرنسية، "غير أن المعالم الأولى لتوليه الحكم تؤكد أنه سيسير على خطى سابقيه"



وأشارت الجريدة المعلومة، أن بداية "ماكرون" كانت برضوخه لجمعيات اليهود حيث تم سحب ترشيحات عديدة للتشريعيات بحجة مساندة أصحابها للقضية الفلسطينية وتواصل الوضع بسحب ترشيح ليلى عيشي، فرنسية من أصول جزائرية، عن الدائرة التاسعة للفرنسيين المقيمين بالخارج والتي تضم دول غرب افريقيا وشمال افريقيا.



وتعود الإعلام الجزائري المقرب من القادة العسكريين، إلى مهاجمة المغرب وتحميله المسؤولية عن أي فشل سياسي أو إقتصادي، للهروب من أسئلة الجزائريين.