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عاجل وحصري..هذا هو جديد فيديو اعتداء مديرة على التلاميذ داخل قسم في أكادير.. والقضية فيها تحقيق+فيديو

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 13:51 عاجل وحصري..هذا هو جديد فيديو اعتداء مديرة على التلاميذ داخل قسم في أكادير.. والقضية فيها تحقيق+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل وحصري..هذا هو جديد فيديو اعتداء مديرة على التلاميذ داخل قسم في أكادير.. والقضية فيها تحقيق+فيديو
كشف رحال الناجي، المدير الإقليمي للتعليم بأكادير إيدوتنان، في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس، أنه وفور الاطلاع على الفيديو، الذي يُظهر قيام مديرة مؤسسة تعليمية بالاعتداء على

"شوف تيفي":

كشف رحال الناجي، المدير الإقليمي للتعليم بأكادير إيدوتنان، في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الخميس، أنه وفور الاطلاع على الفيديو، الذي يُظهر قيام مديرة مؤسسة تعليمية بالاعتداء على التلاميذ، تقرر فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

وقال الناجي إن لجنة مكونة من مفتشين تربويين، ستتوجه اليوم الخميس إلى الثانوية الإعدادية زبير بن العوام من أجل التقصي والتحقيق مع الأطر التربوية والتلاميذ للكشف عن حقيقة الفيديو وما تضمنه من مشاهد.

وأشار الناجي إلى أن هذه اللجنة، ستحقق في المعيطات التي تقول إن مديرة المؤسسة المذكورة كانت وراء تعنيف التلاميذ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المديرية الإقليمية ستتوصل نهاية اليوم بالتقرير النهائي الخاص بهذا التحقيق.

وأكد المتحدث نفسه أن المديرية لم تتوصل بأي شكاية من أولياء الأمور بخصوص تعرضهم للتعنيف، مشددا على اتخاذ الإجراءات الإدارية بتنسيق مع أكاديمية التعليم ووزارة التربية الوطنية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التعليم الإقليمي مدير مؤسسة تعليمية التقرير النهائي الأطر التربوية

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