عاجل: مديرية الحموشي تتخدا قرارا صارما في حق الشرطية لي حصلها راجلها كتخونو مع صاحبو فسلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، اتخدت قرارا صارما بتوقيف الشرطية التي ضبطها زوجها الذي يشتغل في السلك الأمني رفقة صديق له داخل إحدى الشقق بمدينة سلا.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، اتخدت قرارا صارما بتوقيف الشرطية التي ضبطها زوجها الذي يشتغل في السلك الأمني رفقة صديق له داخل إحدى الشقق بمدينة سلا.

جاء هذا القرار على خلفية ضبط البوليسية المتهمة في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية بناء على شكاية تقدم بها زوجها و الذي يعمل هو الآخر في سلك الشرطة.

و تعود تفاصيل القضية عندما، شك الزوج في خيانة زوجته البوليسية التي تعمل في حي السلام، و بعد تتبع خطواتها حرر شكاية في الموضوع ليتم توقيف الزوجة بتهمة الخيانة الزوجية في شقة رفقة صديقه المقاول.



و حسب مصادرنا، المطلعة، فقد تم تقديم الموقوفين اليوم الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة الخيانة الزوجية.