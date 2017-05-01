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عاجل: الهجوم الإلكتروني العالمي يصل المغرب وهذا ما قام به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 13:03 عاجل: الهجوم الإلكتروني العالمي يصل المغرب وهذا ما قام به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | نت 2.0
عاجل: الهجوم الإلكتروني العالمي يصل المغرب وهذا ما قام به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إغلاق مواقعه الالكترونية يومي 15 و16 ماي الجاري، إجراء احترازي لتفادي الوقوع ضحية للهجوم الإلكتروني العالمي.

شوف تيفي

أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إغلاق مواقعه الالكترونية يومي 15 و16 ماي الجاري، إجراء احترازي لتفادي الوقوع ضحية للهجوم الإلكتروني العالمي.

وشدد الصندوق، في بلاغ توضيحي على إثر ما تداولته بعض المواقع الالكترونية والجرائد الوطنية، حول اختراق فيروس "وانكري" للمواقع الالكترونية للصندوق، على أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مبرزا أن إغلاق هذه المواقع يومي 15 و16 ماي الجاري، إجراء احترازي اتخذته المؤسسة حتى لا تقع ضحية للهجوم الإلكتروني العالمي.

وسجل البلاغ أنه تمت إعادة فتح المواقع السالفة الذكر في وجه العموم ابتداء من يوم أمس الأربعاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب هجوم الكتروني عالمي

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