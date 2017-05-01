عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع ﻿

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صدمة تلك التي أصيب بها ضابط أمني بمدينة سلا بعدما ضبط زوجته "البوليسية" رفقة صديقه المقاول في إحدى الشقق بمدينة سلا يوم أمس الأربعاء.
و تعود تفاصيل القضية عندما، شك الزوج في خيانة زوجته البوليسية التي تعمل في حي السلام، و بعد تتبع خطواتها حرر شكاية في الموضوع ليتم توقيف الزوجة بتهمة الخيانة الزوجية في شقة رفقة صديقه المقاول.
و حسب مصادرنا، المطلعة، فقد تم تقديم الموقوفين اليوم الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة الخيانة الزوجية.
و سنعود لتفاصيل هذا الموضوع..
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