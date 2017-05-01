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عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع

وحدة الوطن خط أحمر

عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 12:55 عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع
صدمة تلك التي أصيب بها ضابط أمني بمدينة سلا بعدما ضبط زوجته ''البوليسية'' رفقة صديقه المقاول في إحدى الشقق بمدينة سلا يوم أمس الأربعاء.

شوف تيفي:

صدمة تلك التي أصيب بها ضابط أمني بمدينة سلا بعدما ضبط زوجته "البوليسية" رفقة صديقه المقاول في إحدى الشقق بمدينة سلا يوم أمس الأربعاء.

و تعود تفاصيل القضية عندما، شك الزوج في خيانة زوجته البوليسية التي تعمل في حي السلام، و بعد تتبع خطواتها حرر شكاية في الموضوع ليتم توقيف الزوجة بتهمة الخيانة الزوجية في شقة رفقة صديقه المقاول.
و حسب مصادرنا، المطلعة، فقد تم تقديم الموقوفين اليوم الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة الخيانة الزوجية.

و سنعود لتفاصيل هذا الموضوع..

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شقة بوليسية

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