رسميا.. إستقالة جماعية لمسؤولي حزب ''المصباح'' بمدينة تطوان ﻿

قرر جميع أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان، تقديم إستقالة جماعية من المسؤولية داخل الحزب، في رسالة بعتوا بها للمدير العام للحزب وللكاتب الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

شوف تيفي



قرر جميع أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان، تقديم إستقالة جماعية من المسؤولية داخل الحزب، في رسالة بعتوا بها للمدير العام للحزب وللكاتب الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحسب وثائق تتوفر عليها "شوف تيفي" فقد توصلت قيادة حزب العدالة والتنمية بعدة مراسلات من الكتابة الإقليمية بتطوان، حول واقع الحزب بالمدينة تنظيميا وسياسيا، حيث عرف العديد من الإختلالات والتجاوزات، فشلت قيادة الحزب في إيجاد حلول لها.

وأفادت دات الوثائق المعززة بتوقيعات مسؤولي الحزب بالمدينة، أنهم عقدوا لقاءا بالمقر الإقليمي بتطوان، حيث مباشرة بعد تدخلات مستفيضة للأعضاء حول الوضع المشوب بعدة إختلالات، ثم الإتفاق على على إستقالة أعضاء الكتابة الإقليمية من مهامهم، حيث ثم التصويت بالإجماع على المغادرة.



وبرر المستقلون خطوتهم، لإستحالة الإشتغال في "وسط تنظيمي يتناقض مع ما أمنا به من مبادئ وما ارتضيناه من منهج مؤسساتي يتبنى خيار الديموقراطية الداخلية والحكامة التدبيرية في ظل إنسجام وتعاون المؤسسات ووحدة الصف الداخلي".