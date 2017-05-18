انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها ''غزل'' قبل رمضان ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من الفنانة المغربية دنيا باطما أن الأخيرة من المنتظر أن تضع مولودتها خلال الأسبوع المقبل قبل شهر رمضان.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر مقربة من الفنانة المغربية دنيا باطما أن الأخيرة من المنتظر أن تضع مولودتها خلال الأسبوع المقبل قبل شهر رمضان.

و قد أنهت الفنانة المغربية آخر استعداداتها لوضع مولودتها التي أطلقت عليها اسم "سمر"، و سهرت بنفسها على اقتناء كل ما يلزمها.

متمنياتنا للفنانة المغربية أن تضع مولودتها في أحسن الظروف على أن تعود لجمهورها في صحة جيدة.