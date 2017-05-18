 انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها ''غزل'' قبل رمضان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..اعتقال رابور مغربي لهذا السبب | حوادث و حقوق

بالفيديو..اعتقال رابور مغربي لهذا السبب

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة من طرف رجال الحموشي والقضية فيها بندقية صيد والحشيش بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة من طرف رجال الحموشي والقضية فيها بندقية صيد والحشيش بالبيضاء

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور | ثقافة و فنون

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء | ثقافة و فنون

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء

لماذا لا يرفع المحتجون في الريف العلم الوطني ؟ | بوليتيك

لماذا لا يرفع المحتجون في الريف العلم الوطني ؟

عاجل..الفايسبوك في ورطة قضائية بسبب الواتساب | نت 2.0

عاجل..الفايسبوك في ورطة قضائية بسبب الواتساب

مرة أخرى: لوطوروت فابور فالمغرب | مجتمع

مرة أخرى: لوطوروت فابور فالمغرب

بالفيديو.. الروينة في طوبيس بفاس بسبب الكونترول والشيفور هز السلاح الأبيض على المواطنين | حوادث و حقوق

بالفيديو.. الروينة في طوبيس بفاس بسبب الكونترول والشيفور هز السلاح الأبيض على المواطنين

الأمم المتحدة...سكان مخيمات تندوف مهددون بالمجاعة بعد تخفيض المساعدات الغذائية | بوليتيك

الأمم المتحدة...سكان مخيمات تندوف مهددون بالمجاعة بعد تخفيض المساعدات الغذائية

وحدة الوطن خط أحمر

انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها ''غزل'' قبل رمضان

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 12:37 انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها غزل قبل رمضان | ثقافة و فنون
انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها ''غزل'' قبل رمضان
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من الفنانة المغربية دنيا باطما أن الأخيرة من المنتظر أن تضع مولودتها خلال الأسبوع المقبل قبل شهر رمضان.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر مقربة من الفنانة المغربية دنيا باطما أن الأخيرة من المنتظر أن تضع مولودتها خلال الأسبوع المقبل قبل شهر رمضان.

و قد أنهت الفنانة المغربية آخر استعداداتها لوضع مولودتها التي أطلقت عليها اسم "سمر"، و سهرت بنفسها على اقتناء كل ما يلزمها.

متمنياتنا للفنانة المغربية أن تضع مولودتها في أحسن الظروف على أن تعود لجمهورها في صحة جيدة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب دنيا باطما غزل رمضان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور | ثقافة و فنون

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء | ثقافة و فنون

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء

فيديو صادم..فنانة تذرف الدموع و قصفت مخرجا معروفا باتهامات جد خطيرة وقاسية | ثقافة و فنون

فيديو صادم..فنانة تذرف الدموع و قصفت مخرجا معروفا باتهامات جد خطيرة وقاسية

عاجل:شوفو أشنو وقع فسهرة نجوى كرم على منصة النهضة بموازين | ثقافة و فنون

عاجل:شوفو أشنو وقع فسهرة نجوى كرم على منصة النهضة بموازين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. انزال أمني كثيف في طريقه الى الحسيمة | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. انزال أمني كثيف في طريقه الى الحسيمة

طفل من سيبيريا يستعرض قدراته الخارقة! | قنوات أخرى

طفل من سيبيريا يستعرض قدراته الخارقة!

إضرام النيران بمسجد في الولايات المتحدة | قنوات أخرى

إضرام النيران بمسجد في الولايات المتحدة

وصفة بيل غيتس للنجاح | قنوات أخرى

وصفة بيل غيتس للنجاح

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها غزل قبل رمضان | ثقافة و فنون
منذ 1 دقيقة

انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها ''غزل'' قبل رمضان

بالفيديو..اعتقال رابور مغربي لهذا السبب | حوادث و حقوق

بالفيديو..اعتقال رابور مغربي لهذا السبب

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة من طرف رجال الحموشي والقضية فيها بندقية صيد والحشيش بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة من طرف رجال الحموشي والقضية فيها بندقية صيد والحشيش بالبيضاء

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور | ثقافة و فنون

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.