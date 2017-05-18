انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها ''غزل'' قبل رمضان ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت" شوف تيفي" من مصادر مقربة من الفنانة المغربية دنيا باطما أن الأخيرة من المنتظر أن تضع مولودتها خلال الأسبوع المقبل قبل شهر رمضان.
و قد أنهت الفنانة المغربية آخر استعداداتها لوضع مولودتها التي أطلقت عليها اسم "سمر"، و سهرت بنفسها على اقتناء كل ما يلزمها.
متمنياتنا للفنانة المغربية أن تضع مولودتها في أحسن الظروف على أن تعود لجمهورها في صحة جيدة.
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