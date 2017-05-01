بالفيديو..اعتقال رابور مغربي لهذا السبب ﻿

اندلعت أخيرا، مشادات كلامية بين كل من الرابور الفاسي الملقب بـ «ولد لكريا» ورابور آخر من مدينة الرباط المعروف بـ«جلوت» عن طريق موقع يوتيوب أدت إلى اعتقال « ولد الكريا » وآخرون ما تزال العناصر

شوف تيفي

اندلعت أخيرا، مشادات كلامية بين كل من الرابور الفاسي الملقب بـ «ولد لكريا» ورابور آخر من مدينة الرباط المعروف بـ«جلوت» عن طريق موقع يوتيوب أدت إلى اعتقال « ولد الكريا » وآخرون ما تزال العناصر الأمنية تبحث عنهم.

وجاء هذا الاعتقال بعد التهديدات بالقتل، التي تلقاها الرباطي « جلوت »، من طرف الرابور الفاسي ولد الكريا.

ومن جهته، خرج أحد أصدقاء الرابور ولد الكريا بتصريح عبر موقع اليوتيوب ينفي من خلاله ما تم تداوله أخيرا قائلا « ولد الكريا ماشي مجرم وحنا صحابو ماشي مجرمين، وهاد المشادات الكلامية أمر عادي في مجال الراب وماكاينش حرب بين سكان فاس وسكان الرباط »، مضيفا « دوك الفيديوهات اللي اتنشروا وصلوا المحكمة داكشي باش تشد ولد الكريا ».

وقد عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم من الفيديوهات، التي تم تداولها في الآونة الأخيرة من طرف ولد الكريا والرابور جلوت مستنكرين بذلك هاته الأمور معتبرينها أنها لا تمس لأهداف الراب بصلة وأنهم فقط يلطخون صورة هذا الفن.