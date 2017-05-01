عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة من طرف رجال الحموشي والقضية فيها بندقية صيد والحشيش بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس من حجز بندقية صيد وسبع عيارات نارية وسكين من الحجم الكبير ولوحات ترقيم خاصة بالسيارات، بالاضافة إلى 620 كلغ من

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس من حجز بندقية صيد وسبع عيارات نارية وسكين من الحجم الكبير ولوحات ترقيم خاصة بالسيارات، بالاضافة إلى 620 كلغ من مخدر الكيف و 26 كلغ من مادة طابا و 18 كلغ من مخدر الحشيش، في إطار قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد حاولت عناصر الشرطة القضائية توقيف سيارة من الحجم الكبير، كانت محملة بالمخدرات، غير أن السائق لم يمتثل وتعمد الفرار سالكا الطريق السيار الدائري لمدينة الدار البيضاء ، قبل أن يحاول تحريف السير في الطريق المعاكس ، مما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها.

وأضاف أن المصالح الأمنية التي باشرت عمليات تمشيط واسعة بعين المكان ، عثر ت على بندقية صيد محشوة بعيارين ناريين ومرفوقة بخمس عيارات أخرى تم التخلي عنها من طرف السائق ومرافقه قبل فرارهما ، في حين تم العثور داخل السيارة على المخدرات المحجوزة والسلاح الأبيض ولوحات التسجيل، التي يشتبه في كونها مزورة.

وخلص البلاغ إلى أن فرقة الشرطة القضائية تواصل إجراء الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية الضرورية في هذه النازلة ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف توقيف جميع المشتبه فيهم.