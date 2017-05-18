عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور ﻿

أعلنت وكالة رويترز للأنباء عن وفاة مغني الروك كريس كورنيل الذي اشتهر بقيادة فريقي ساوند جاردن وأوديوسليف، عن 52 عاما.

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أعلنت وكالة رويترز للأنباء عن وفاة مغني الروك كريس كورنيل الذي اشتهر بقيادة فريقي ساوند جاردن وأوديوسليف، عن 52 عاما.

وذكر وكيل المغني والموسيقي الأمريكي بريان بومبري في بيان أن عائلة كورنيل ستتعاون مع طبيبه لتحديد سبب الوفاة.

وقال البيان "أصيبت زوجته فيكي وعائلته بالصدمة لوفاته المفاجئة".

وأضاف البيان "تود العائلة تقديم الشكر للمعجبين على حبهم المتواصل وتطالبهم باحترام خصوصيتهم في هذا التوقيت".

وفاز كورنيل المولود في سياتل باثنتين من جوائز جرامي عام 1994 مع فريق ساوند جاردن الذي اشتهر بتقديم أغاني الروك.