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عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 11:58 عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء | ثقافة و فنون
عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء
يمثل في هذه الأثناء، الفنان الشعبي حمزة الصنهاجي أمام قاضي الأسرة بالدار البيضاء في قضية طلاق رفعتها ضده أم طفله الوحيد .

شوف تيفي:

يمثل في هذه الأثناء، الفنان الشعبي حمزة الصنهاجي أمام قاضي الأسرة بالدار البيضاء في قضية طلاق رفعتها ضده أم طفله الوحيد .

و قد رفعت زوجة حمزة الصنهاجي، دعوى طلاق الشقاق طالبت من خلالها من نجل الصنهاجي مبلغ 30 مليون كمؤخر الصداق.

و كانت عائلة الصنهاجي قد أكدت من خلال بيان حقيقة، أن الزوجة المذكورة تقدمت في 15 من شتنبر 2016 بمقال افتتاحي بواسطة دفاعها أمام كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء تلتمس الطلاق للشقاق بعد البناء و الزام الزوج بآداء واجب النفقة و توسعة الأعياد ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2016 , و أنه و أثناء سريان المسطرة القضائية تقدم الزوج بمقال مقابل يلتمس خلاله الحكم بفسخ عقد الزواج وفقا لأحكام مدونة الأسرة في شقها المتعلق بالإكراه و التدليس في ابرام عقد الزواج , و أنه لا جهة يمكنها الفصل في هذه المنازعة سوى القضاء .

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