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لماذا لا يرفع المحتجون في الريف العلم الوطني ؟

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 11:46 لماذا لا يرفع المحتجون في الريف العلم الوطني ؟ | بوليتيك
لماذا لا يرفع المحتجون في الريف العلم الوطني ؟
الجواب على هذا السؤال هو نقطة الحل والعقد لإشكالية الريف العويصة، لأن الحيرة والاستغراب هي طابع كل من تابع المسيرات التي يقال أنها سلمية في منطقة الحسيمة، في حين هي تأجيجية تحريضية برسائل مبطنة

شوف تيفي

الجواب على هذا السؤال هو نقطة الحل والعقد لإشكالية الريف العويصة، لأن الحيرة والاستغراب هي طابع كل من تابع المسيرات التي يقال أنها سلمية في منطقة الحسيمة، في حين هي تأجيجية تحريضية برسائل مبطنة وأخرى واضحة، تابعتها أجهزة وزارة الداخلية باهتمام بالغ، وسجلت ملاحظة غاية في الدقة والأهمية: لماذا يصر قادة الاحتجاجات الذين لا يتعدون 30 فردا، على رفع أعلام واقعية مثل راية الأكراد وإسرائيل ورايات أخرى وهمية مثل راية "جمهورية الريف" و "دولة تامزغا" الغابرة ولا يرفعون العلم الوطني الذي هو رمز وحدة الوطن والمغاربة قاطبة من طنجة إلى الكويرة؟.

لعل البحث العميق عن الجواب يتصل بشكل وطيد بعناصر الحراك، الذين يعيش معظمهم البطالة، ويركبون السيارات الرباعية الدفع ويوزعون الأموال والأعلام على المتظاهرين لتأجيج الوضع، ويشير البحث السهل بلا ضنك ولا معسرة إلى جهات تساند حراك الريف بالقوة نفسها التي كانت جهات تساند بها حراك الربيع العربي الذي تحول إلى صيف أحرق الزرع وأتى على النسل...وهي جهات داعمة أو بالأحرى لجان مترامية الأطراف بأوربا في بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، هولندا وغيرها ومركزها الرئيسي في العاصمة الاسبانية مدريد، وظيفتها تنظيم وقفات التضامن مع الريف أمام سفارات المغرب في هذه الدول بأعلام حقيقية وافتراضية كثيرة لكن لا يوجد من بينها أبدا العلم المغربي، ويكفي العودة إلى الصور المنتشرة على النت لوقفاتها الحية والميتة للتأكد من هذا المعطى. كما أن وظيفتها الأخرى هي إرسال الأموال إلى زعماء الحراك
مثل ناصر الزفزافي وفريق عمله عن طريق تحويلات بنكية... ولأن "مول شكارة" هو من يتحكم في البروليتاريا العاملة لديه، فإن لجان التمويل الأجنبية فرضت على زعماء الفتنة في الريف رفع كل الأعلام إلا العلم الوطني، وسب "عريبان" والمناداة بالانفصال، وخلقت زعيما نفخت فيه من أموالها ودعايتها، وتمادى هذا الزعيم الورقي في تماهي وتقليد ممسوخ لتشي غيفارا... وواهم من ظن أن هدف هذا الزفزافي هو مصلحة الساكنة والمطالب الاجتماعية الملحة للساكنة، بل هو رفع سقف المطالب لتعجيز الدولة وإخراج ورقة الانفصال لضرب الثوابت الوطنية التي يجمع عليها المغاربة...وهذا هو اللعب بالنار الذي لاشك سينقلب على أصحابه كما ينقلب السحر على الساحر... ونتمنى أن لاتصيب شرارته السذج الذين وثقوا في العملاء القابضين على الدولارات بدل أن يقبضوا على جمرة الوطن، لأن الوطن لا يقبل المقايضة ولا الخيانة.... يادعاة الفتنة!

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