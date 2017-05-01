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عاجل..الفايسبوك في ورطة قضائية بسبب الواتساب

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 11:39 عاجل..الفايسبوك في ورطة قضائية بسبب الواتساب | نت 2.0
عاجل..الفايسبوك في ورطة قضائية بسبب الواتساب
قضت لجنة مكافحة الاحكتار في الاتحاد الأوروبي، يومه الخميس، بتغريم موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مبلغ 122 مليون دولار، بعد إدانته بتقديم بيانات مضللة بشأن صفقة استحواذه على تطبيق ''واتساب''، وذلك حسب

"شوف تيفي"

قضت لجنة مكافحة الاحكتار في الاتحاد الأوروبي، يومه الخميس، بتغريم موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مبلغ 122 مليون دولار، بعد إدانته بتقديم بيانات مضللة بشأن صفقة استحواذه على تطبيق "واتساب"، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سكاي نيوز".

وأوضح الموقع المذكور، أن اللجنة التي تراقب المنافسة، قالت إن الغرامة متناسبة ورادعة للموقع، الذي خرق شروط الاستحواذ على واتساب، مشيرة إلى أن فايسبوك وواتساب تبادلا بيانات المستخدمين، بما في ذلك أسماؤهم وأرقام هواتفهم.

وأضاف الموقع ذاته أن فايسبوك ، قال إنه لا يملك وسائل لربط حسابات مستخدميه على المنصتين، إلا أن اللجنة، أوضحت أنها وجدت أن الإمكانية التقنية لدمج بيانات المنصتين موجودة بالفعل منذ عام 2014، كما أن عاملي فايسبوك كانوا على علم بذلك.

‫شوف تيفي

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