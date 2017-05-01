 مرة أخرى: لوطوروت فابور فالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..اعتقال رابور مغربي لهذا السبب | حوادث و حقوق

بالفيديو..اعتقال رابور مغربي لهذا السبب

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة من طرف رجال الحموشي والقضية فيها بندقية صيد والحشيش بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة من طرف رجال الحموشي والقضية فيها بندقية صيد والحشيش بالبيضاء

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور | ثقافة و فنون

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء | ثقافة و فنون

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء

لماذا لا يرفع المحتجون في الريف العلم الوطني ؟ | بوليتيك

لماذا لا يرفع المحتجون في الريف العلم الوطني ؟

عاجل..الفايسبوك في ورطة قضائية بسبب الواتساب | نت 2.0

عاجل..الفايسبوك في ورطة قضائية بسبب الواتساب

مرة أخرى: لوطوروت فابور فالمغرب | مجتمع

مرة أخرى: لوطوروت فابور فالمغرب

بالفيديو.. الروينة في طوبيس بفاس بسبب الكونترول والشيفور هز السلاح الأبيض على المواطنين | حوادث و حقوق

بالفيديو.. الروينة في طوبيس بفاس بسبب الكونترول والشيفور هز السلاح الأبيض على المواطنين

الأمم المتحدة...سكان مخيمات تندوف مهددون بالمجاعة بعد تخفيض المساعدات الغذائية | بوليتيك

الأمم المتحدة...سكان مخيمات تندوف مهددون بالمجاعة بعد تخفيض المساعدات الغذائية

وحدة الوطن خط أحمر

مرة أخرى: لوطوروت فابور فالمغرب

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 11:23 مرة أخرى: لوطوروت فابور فالمغرب | مجتمع
مرة أخرى: لوطوروت فابور فالمغرب
قرر مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني لمدة ثماني ساعات ابتداء من الساعة الثانية ظهرا

"شوف تيفي"

قرر مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني لمدة ثماني ساعات ابتداء من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة العاشرة ليلا لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم السبت المقبل، مرفوقا بوقفات احتجاجية واعتصامات بكافة مرافق الطرق السيارة بما فيها المقر الاجتماعي للشركة.

وحسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن تنظيم هذا الإضراب جاء على خلفية ما اعتبره المستخدمون المواقف السلبية التي تعامل بها المدير العام للشركة اتجاه المطالب المشروعة لهم، وأيضا بسبب غياب حسن النية من الإدارة في فتح حوار جدي ومسؤول.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطرق السيارة المقر الاجتماعي حوار جدي المقر الاجتماعي إضراب المستخدمون الاتحاد المغربي للشغل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نداء استغاثة..ارحموا الحسيمة لوقف الفوضى | مجتمع

نداء استغاثة..ارحموا الحسيمة لوقف الفوضى

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل | مجتمع

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل

هام للمغاربة: ثلاثة أرقام للتبليغ عن الابتزاز الجنسي | مجتمع

هام للمغاربة: ثلاثة أرقام للتبليغ عن الابتزاز الجنسي

تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة | مجتمع

تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. انزال أمني كثيف في طريقه الى الحسيمة | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. انزال أمني كثيف في طريقه الى الحسيمة

طفل من سيبيريا يستعرض قدراته الخارقة! | قنوات أخرى

طفل من سيبيريا يستعرض قدراته الخارقة!

إضرام النيران بمسجد في الولايات المتحدة | قنوات أخرى

إضرام النيران بمسجد في الولايات المتحدة

وصفة بيل غيتس للنجاح | قنوات أخرى

وصفة بيل غيتس للنجاح

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..اعتقال رابور مغربي لهذا السبب | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

بالفيديو..اعتقال رابور مغربي لهذا السبب

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة من طرف رجال الحموشي والقضية فيها بندقية صيد والحشيش بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة من طرف رجال الحموشي والقضية فيها بندقية صيد والحشيش بالبيضاء

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور | ثقافة و فنون

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء | ثقافة و فنون

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.