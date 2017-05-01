مرة أخرى: لوطوروت فابور فالمغرب ﻿

قرر مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني لمدة ثماني ساعات ابتداء من الساعة الثانية ظهرا

"شوف تيفي"

قرر مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني لمدة ثماني ساعات ابتداء من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة العاشرة ليلا لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم السبت المقبل، مرفوقا بوقفات احتجاجية واعتصامات بكافة مرافق الطرق السيارة بما فيها المقر الاجتماعي للشركة.

وحسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن تنظيم هذا الإضراب جاء على خلفية ما اعتبره المستخدمون المواقف السلبية التي تعامل بها المدير العام للشركة اتجاه المطالب المشروعة لهم، وأيضا بسبب غياب حسن النية من الإدارة في فتح حوار جدي ومسؤول.