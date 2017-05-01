بالفيديو.. الروينة في طوبيس بفاس بسبب الكونترول والشيفور هز السلاح الأبيض على المواطنين ﻿

"شوف تيفي"
توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يوثق لحظة وقوع فوضى عارمة، أخيرا، داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة فاس، بسبب نشوب عراك بين مراقبي التذاكر ومجموعة من المواطنين.
وحسب المعطيات المتوفرة بهذا الخصوص، فإن مجموعة من المواطنين، دخلوا في نقاش حاد مع مراقبي التذاكر قبل أن تتطور الأمور إلى تشابك بالأيادي، إذ دخل السائق بدوره على الخط ليخرج سلاحا أبيضا مهددا باستخدامه.
وعلاقة بالموضوع فقد عبر بعض أبناء فاس عن غضبهم واستيائهم الشديد من عمال حافلات النقل العمومي بمدينة فاس، مؤكدين تعرضهم للإهانة والتهديد في العديد من المرات.
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