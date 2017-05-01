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الأمم المتحدة...سكان مخيمات تندوف مهددون بالمجاعة بعد تخفيض المساعدات الغذائية | بوليتيك

الأمم المتحدة...سكان مخيمات تندوف مهددون بالمجاعة بعد تخفيض المساعدات الغذائية

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الأمم المتحدة...سكان مخيمات تندوف مهددون بالمجاعة بعد تخفيض المساعدات الغذائية

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 11:21 الأمم المتحدة...سكان مخيمات تندوف مهددون بالمجاعة بعد تخفيض المساعدات الغذائية | بوليتيك
الأمم المتحدة...سكان مخيمات تندوف مهددون بالمجاعة بعد تخفيض المساعدات الغذائية
دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجهات المانحة إلى تقديم الدعم العاجل للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، نظراً لأن النقص الشديد في التمويل قد أجبر البرنامج على تقليص الحصص

شوف تيفي:

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجهات المانحة إلى تقديم الدعم العاجل للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، نظراً لأن النقص الشديد في التمويل قد أجبر البرنامج على تقليص الحصص الغذائية في شهر ماي الجاري بنحو 20 بالمائة.

وتمثل مساعدات البرنامج الغذائي شريان الحياة لآلاف من اللاجئين الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار جنوب الجزائر بمنطقة تندوف، والذين يعتمدون كثيرا على المساعدات الغذائية والإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وحسب الموقع الرسمي للبرنامج الأممي، تتضمن "حصص الإعاشة" مواد غذائية أساسية تشمل دقيق القمح والزيوت النباتية والأرز. وإذا لم يتلق البرنامج مساهمات جديدة، فسيضطر إلى تخفيض الحصص الغذائية إلى نصف الاستحقاقات اليومية في شهر يونيو.

وصرح "رومان سيروا"، ممثل برنامج الأغذية العالمي في الجزائر، "نشعر في البرنامج بقلق بالغ إزاء نقص التمويل الذي أجبرنا بالفعل على تقليص الحصص الغذائية الشهرية عدة مرات هذا العام" مضيفا "تحتاج أسر اللاجئين المستضعفين إلى دعم غذائي متواصل يمكنهم الاعتماد عليه، خاصة مع اقتراب حلول شهر الصيام."

ويعيش اللاجئون الصحراويون في ظل ظروف قاسية للغاية في مخيمات تندوف في جنوب غربي الجزائر منذ أكثر من 40 عاماً، حيث ثم إحتجازهم في خمسة مخيمات قريبة من بلدة تندوف، إلا إنهم لا يزالون يعتمدون اعتماداً كبيراً على مساعدات البرنامج ويعتبرونه المصدر الأساسي للغذاء نظراً لأن فرص العمل وإمكانية الوصول للأسواق محدودة.

ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 7.9 مليون دولار أمريكي لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للاجئين الصحراويين خلال الأشهر الستة المقبلة، وأي تخفيضات إضافية أو توقف آخر للمساعدات الغذائية سيكون له أثر بالغ على الأمن الغذائي والحالة التغذوية للاجئين، ولا سيما الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات وكبار السن والمرضى.

وطوال ستة أشهر تقريباً، اضطر البرنامج إلى وقف توزيع المنتجات الغذائية المخصصة للوقاية من فقر الدم والتقزم وسوء التغذية ومعالجتها لدى آلاف الحوامل والمرضعات وأطفالهن الصغار.

‫شوف تيفي

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الصحراويين الغذاء الأطفال المجاعة تندوف شوف تيفي

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