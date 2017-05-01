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فيديو يشعل الفايسبوك..أستاذة كتسلخ في التلاميذ في إيموزار ضواحي أكادير

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 11:04 فيديو يشعل الفايسبوك..أستاذة كتسلخ في التلاميذ في إيموزار ضواحي أكادير | حوادث و حقوق
فيديو يشعل الفايسبوك..أستاذة كتسلخ في التلاميذ في إيموزار ضواحي أكادير
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطيعي فيديو، يوثق لحظة قيام أستاذة بمعاقبة تلاميذها بالضرب داخل القسم بؤسسة تعليمية بالمغرب.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطيعي فيديو، يوثق لحظة قيام أستاذة بمعاقبة تلاميذها بالضرب داخل القسم بؤسسة تعليمية بالمغرب.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإنه تفاصيله، جرت بمؤسسة تعليمية بمنطقة إيموزار إدوتنان ضواحي أكادير ، حيث انهالت أستاذة بالضرب الشديد على تلاميذها بواسطة عصا خشبية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر جميعهم عن استنكارهم الشديد لقيام الأستاذة بتعنيف تلاميذها، داعين وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها محمد حصاد إلى التدخل وفتح تحقيق، وذلك لوضح لبعض الانفلاتات البعيدة كل البعد عن التربية والتعليم.

 

‫شوف تيفي

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