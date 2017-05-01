رسميا...الغاضبون ضد '' لشكر'' يعلنون فشل وساطة ''المالكي'' و ''الراضي'' لإنقاذ حزب الوردة ﻿

كشف بلاغ للأعضاء العشرة للمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن فشل المبادرات التي تقدم بها كل من عبد الواحد الراضي رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات و وكذا الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية

شوف تيفي



كشف بلاغ للأعضاء العشرة للمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن فشل المبادرات التي تقدم بها كل من عبد الواحد الراضي رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات و وكذا الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، للخروج من الأزمة التي يعيشها الحزب منذ شهور.



وحسب البلاغ، فإن أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العشرة، المجتمعين بالرباط يوم الاربعاء 17 مايو 2017 يستحضرون قلق الاتحاديات و الاتحاديين تجاه الوضع العام السياسي، الذي يتطلب وقفة جماعية تصون مصلحة الوطن أمام كل المطبات التي تتربص به و تحفظ كرامة و حقوق مواطناته و مواطنيه .

وأكد الغاضبون في بلاغهم، أن عقد المؤتمر الوطني العاشر في ظل ظروف تنظيمية مخالفة لكل الشروط المطلوبة لنهضة سياسية و تنظيمية يترقبها الرأي العام الوطني و الاتحادي، تستدعي وقفة للتأمل في مسار الحركة الاتحادية و تصحيح كل الخروقات التي شابت التحضير للمؤتمر و خاصة تغييب المساطر الديمقراطية و الشفافة المطلوبة قانونا لعقد المؤتمر.

وأثار الغاضبون الانتباه إلى وضعية الأغلبية الحكومية الحالية و الارتباك الحاصل في تدبير القضايا الاجتماعية و الاقتصادية، داعين الاتحاديات و الاتحاديين الى الالتفاف حول حزبهم، ومذكرين برفض الكاتب الاول للحزب عقد اجتماعات المكتب السياسي منذ ما يزيد عن الشهر رغم المراسلات مع " رفض كل المبادرات التي تقدمنا بها الى عبد الواحد الراضي رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات و إلى الحبيب المالكي رئيس اللجنة الادارية الوطنية للحزب".

وحسب منطوق البلاغ الذي توصلت به "شوف تيفي"، إعتبر الأعضاء العشرة، "أن عقد المؤتمر الوطني العاشر للحزب بتدبير فردي أدى الى اقصاء عدد كبير من الاتحاديات و الاتحاديين من حضور مؤتمر حزبهم و الى تفكير اخرين في مقاطعة اشغال المؤتمر و ان هذا التدبير مخالف لكل الاعراف التي دأب عليها الاتحاد في مؤتمراته.