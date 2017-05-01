سكوب..بعد شهور.. القضاء يصدر حكمه في جريمة قتل الطالبة صابرين وها بشحال حكمو على الطالب مهدي و صديقه + تطورات جديدة ﻿

بعد مرور شهور طويلة على الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطالبة صابرين، علمت شوف تيفي أن القضاء أصدر حكمه في حق قاتل صديقته ''صابرين'' المهدي ب20 سنة سجنا نافدا بتهمة القتل.

شوف تيفي:م غ

بعد مرور شهور طويلة على الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطالبة صابرين، علمت شوف تيفي أن القضاء أصدر حكمه في حق قاتل صديقته "صابرين" المهدي ب20 سنة سجنا نافدا بتهمة القتل.

و قالت مصادرنا،إن محكمة الاستئناف أدانت صديق الطالب مهدي المتهم هو الآخر في هذه الجريمة ب6 سنوات سجنا نافدا بعد مشاركته و التستر على الجريمة.

و كانت مدينة الدار البيضاء قد اهتزت شهر أكتوبر من السنة الماضية على وقع أبشع جريمة قتل ارتكبها طالب في حق صديقته داخل شقته بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.