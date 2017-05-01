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حصري...هكذا ستتعامل الدولة مع مسيرة عشية اليوم بالحسيمة

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 10:00 حصري...هكذا ستتعامل الدولة مع مسيرة عشية اليوم بالحسيمة | بوليتيك
حصري...هكذا ستتعامل الدولة مع مسيرة عشية اليوم بالحسيمة
فندت مصادر مطلعة، الأخبار الرائجة بكون السلطات العمومية تحشد قوات حفظ النظام، لمواجهة المسيرة الإحتجاجية المرتقبة عشية اليوم الخميس بمدينة الحسيمة، بعد دعوات من زعماء وقادة الحراك الإجتماعي

شوف تيفي

فندت مصادر مطلعة، الأخبار الرائجة بكون السلطات العمومية تحشد قوات حفظ النظام، لمواجهة المسيرة الإحتجاجية المرتقبة عشية اليوم الخميس بمدينة الحسيمة، بعد دعوات من زعماء وقادة الحراك الإجتماعي الأخير بالريف.

وحسب ذات المصادر، فلا وجود لنية لدى المسؤولين بالحسيمة لإستعمال القوة لتفريق المسيرة الإحتجاجية كما تجاهد بعض الصفحات الفايسبوكية لترويجه، لكن تواجد الأمن بالقرب من الأحداث يفرضه القانون والحفاظ على سير النظام العام.

ووفق ذات المصدر، فتعامل الدولة مع المسيرة الإحتجاجية المرتقبة، سيكون بكثير من ضبط النفس، والعمل على حسن سير المسيرة وحمايتها، لكن القوات العمومية لم تقف مكثوفة الأيدي إن زاحت الإحتجاجات عن سلميتها وهددت الممتلكات العمومية والخاصة.

هذا، ودعا نشطاء الحراك الإجتماعي بالريف في تصعيد غير مفهوم إلى مسيرة إحتجاجية بالحسيمة مساء اليوم، طلبا للمزيد من الأوراش التنموية، والقضاء على الفقر والهشاشة بحواضر ومداشر منطقة الريف رغم أن المنطقة تشهد استثمارا متميزا من طرف الدولة .

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الحسيمة الإحتجاجات الريف القانون شوف تيفي

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