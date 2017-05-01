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فيديو صادم..فنانة تذرف الدموع و قصفت مخرجا معروفا باتهامات جد خطيرة وقاسية

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 09:55 فيديو صادم..فنانة تذرف الدموع و قصفت مخرجا معروفا باتهامات جد خطيرة وقاسية | ثقافة و فنون
فيديو صادم..فنانة تذرف الدموع و قصفت مخرجا معروفا باتهامات جد خطيرة وقاسية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت خلاله فتاة قيل بأنها ممثلة من مدينة الجديدة وهي تتهم مخرجا معروفا بعاصمة دكالة باتهامات وصفت بالخطيرة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت خلاله فتاة قيل بأنها ممثلة من مدينة الجديدة وهي تتهم مخرجا معروفا بعاصمة دكالة باتهامات وصفت بالخطيرة.

وظهرت هذه الممثلة التي قيل بأنها معروفة بمدينة الجديدة وهي تذرف الدموع، موضحة أن مخرجا تورط سابقا في اغتصاب طفل وقضى عقوبة سجنية، أهانها ووصفها باللقيطة "الحرامية"، داعية في الوقت ذاته جميع الفايسوكيين بالتفاعل معها ومساعدتها في مواجهة هذا المخرج الذي يتوفر على نفوذ كبير بالمدينة.

وتباينت الآراء بخصوص هذا الفيديو بين النشطاء، حيث تعاطف العديد منهم مع الممثلة الشابة، موضحين أن بعض الممثلات الصاعدات يتعرضن للاستغلال بشتى أنواعه في بداية مشوارهن الفني من طرف مخرجين وممثلين معروفين، بينما أشار آخرون إلى أن الاتهامات التي وجهتها هذه الممثلة للمخرج جد خطيرة ولهذا فإن هذا الأخير مطالب بالكشف عن هويته والرد وإثبات براءته أمام المغاربة عامة والجديديين خاصة .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي عاصمة دكالة النشطاء

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