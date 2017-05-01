فيديو مثير..شوفو شنو وقع لبوليسية في الشارع العام بالمغرب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة تعرض شرطية مغربية للإغماء وسط الشارع العام خلال قيامها بعملها اليومي.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة تعرض شرطية مغربية للإغماء وسط الشارع العام خلال قيامها بعملها اليومي.

وحسب ناشري الفيديو فإن صغط العمل جعل الشرطية، تنهار وتسقط أرضا، ما دفع بزميلها إلى التدخل وحملها إلى مكان آخر حتى تستعيد وعيها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم ألمهم بسبب ما تعرضت له الشرطية، موجهين في الوقت ذاته التحية والتنويه والتقدير لها نظرا العمل الكبير الذي يقوم به العنصر النسوي في حماية المواطن ومساعدته واستثباب الأمن بالوطن رفقة زملائها الرجال .